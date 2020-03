In der aktuellen Saison ist der Franzose in München außen vor: In der Bundesliga kommt er lediglich auf sieben Startelf-Einsätze, sechs Mal wurde er zudem eingewechselt. In der Rückrunde durfte Tolisso nur gegen Aufsteiger Paderborn von Beginn an ran. In seinen 13 Bundesliga-Partien erzielte der französische Nationalspieler ein Tor und bereitete zwei weitere vor.