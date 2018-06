"Marco (Reus, d. Red.) hatte die Idee, erst selbst direkt zu schießen. Davon war ich nicht ganz so überzeugt, weil es aus diesem Winkel sehr schwer ist, direkt zu schießen. Dann haben wir gedacht, wir machen es mit Stoppen, damit wir den Winkel zum Schießen einfach ein bisschen verbessern", erzählte der deutsche Mittelfeldstratege zu der Szene, die Deutschland in der Fußball-WM 2018 in Russland hält: "Und dann hat es irgendwie geklappt." (Stimmen zum Spiel: Ex-Bayer Kroos wie einst Kahn - "Du musst Eier haben!")