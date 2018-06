Thomas Müller: "Bis zur letzten Sekunde"

"Wir haben alles reingelegt, wurden am Schluss in Unterzahl belohnt. Wir haben versucht, nicht aufzugeben, dass wir bis zur letzten Sekkunde dranbleiben. Da träumt man jede Sekunde davon, dass man so lange dranbleibt. Wir haben alles reingelegt", meinte der 28-Jährige in der "ARD": "Wir wussten, dass Schweden durch unser Spiel müde wird." (Stimmen: Matchwinner Toni Kroos erinnert an Oliver Kahn)