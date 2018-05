Nach seiner nicht optimalen Zeit in Bremen folgte eine noch düstere in Berlin, wo er unter Pal Dardai einen wirklich schweren Stand hatte. Der Coach ließ ihn im Training am Rand des Trainingsplatzes Bälle in das leere Tor schießen. Für den gebürtigen Münchner nicht mehr tragbar. Er wollte Einsatzzeit. Und wechselte deswegen zum SV Darmstadt 98.