Nürnberg - Ein junger Mann hat sich nach einem Familienstreit in Nürnberg in einer Wohnung verschanzt. Weil nach Angaben eines Polizeisprechers nicht ausgeschlossen werden kann, dass er Zugriff auf Waffen im Haus hat, sind am Freitag Spezialeinsatzkräfte der Polizei angerückt. Speziell geschulte Beamte verhandeln mit dem Mann. Seine Eltern hatten am Vormittag nach dem Streit das Haus verlassen.