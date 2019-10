Ladendieb wird zwei Mal am selben Tag erwischt

Nachdem er sich am Samstag ein Paar neue Sneaker ausgesucht hatte, ließ er seine alten abgetragenen Schuhe zurück. Angestellte des Kaufhauses bemerkten den Diebstahl und hinderten den Mann an der Flucht. Nach Aufnahme der Personalien durch die Polizei wurde er entlassen. Kurze Zeit später versuchte er es erneut, diesmal in einem anderen Geschäft. Ein Paar Schuhe im Wert von mehr als 150 Euro hatte es ihm angetan. Seine alten Schuhe stellte er dagegen ordentlich in das Schuhregal. Wiederum erwischte ihn das Personal. Nachdem seine Resozialisierung offenkundig gescheitert war, dürfte er in Kürze wieder ein Fall für die Strafjustiz werden.