Schafe gestohlen? Polizei setzt Hubschrauber ein

4.500 Stunden hatte die Polizei den Angaben nach in den Fall investiert, bevor sie stutzig wurde und der Schäfer selbst in den Fokus der Ermittlungen rückte. So hatte die Polizei unter anderem Hubschrauber eingesetzt, um die Hersbrucker Gegend abzusuchen, und zig Beamte hatten einen Wald umstellt.