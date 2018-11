München - Der Prozess um die verbrannte Frauenleiche am Feringasee geht dem Ende zu. Der Staatsanwalt beantragte am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Landgericht München I eine Verurteilung wegen Mordes. Außerdem solle das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen. Das teilten eine Sprecherin der Anklagebehörde und das Gericht mit, da die Schlussvorträge unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten wurden.