Letzter WM-Vorhang für Robert Lewandowski

Noch einmal gehört ihm die große WM-Bühne, noch einmal hat er die Chance, es allen Kritikern zu zeigen. Der Topstürmer kämpft gegen Japan am Donnerstag in Wolgograd (16 Uhr/ONE) nicht nur um den ersten Sieg mit Polen, sondern auch um sein Ansehen. Der deutlichen Kritik nach dem vorzeitigen WM-Aus muss der Bayern-Star Taten folgen lassen. Auch wenn der 29-Jährige inzwischen zurückruderte.

Ein stabiles Bekenntnis zum FC Bayern, bei dem er bis 2021 unter Vertrag steht, kommt ihm nicht über die Lippen. "Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Ich weiß, dass ich jetzt schon acht Jahre in Deutschland bin. Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass ich nicht die ganze Zeit in einer Liga spielen will", sagte er vor der WM in einem Interview mit der "Players Tribune": "Ich kann nicht sagen, was in meiner Zukunft passiert. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt ansteht." Und das ist momentan das Spiel gegen Japan. "Wir möchten zeigen, dass wir nicht zufällig hier sind", sagte Lewandowski. Am besten mit einem Sieg - und eigenen Toren.

Japan hat großen Respekt vor Lewandowski

Japans Fußballer gehen mit Hochachtung vor Lewandowski in ihr entscheidendes WM-Gruppenspiel. "Ich weiß, dass Polen voll mit guten Spielern ist, angefangen bei Lewandowski. Polen ist als Team gut organisiert, im Zentrum steht Lewandowski. Wir müssen ihn gut decken", sagte Torwart Eiji Kawashima.

Der Schlussmann vom FC Metz hatte sich zuletzt beim 2:2 gegen den Senegal beim ersten Gegentor einen schlimmen Patzer geleistet. "Ich bin dankbar, dass mir meine Mitspieler beim letzten Mal geholfen haben. Diesmal würde ich ihnen gerne helfen", sagte der 35-jährige Kawashima am Mittwoch. Nur ein Punkt fehlt den Asiaten noch für die sichere Qualifikation für das Achtelfinale. Es wäre nach 2002 und 2010 das dritte Mal, dass es Japan in die K.o.-Runde schafft. Lewandowskis Mannschaft hat keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinales. "Ich bin mir sicher, dass Polen für seinen Stolz spielt. Und dann ist da Lewandowski, ein Weltklassetorjäger, der sicher ein Tor schießen will", meinte Japans Trainer Akira Nishino.

