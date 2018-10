Augsburg - Polizisten auf Besen und eine tieffliegende Hexe: Mit einem ungewöhnlichen Video hat die Polizei in Schwaben Autofahrer an Halloween zur Vorsicht gemahnt. In dem kurzen Streifen verfolgen zwei Beamte eine "oberhalb geschlossener Ortschaften" fliegende Hexe auf dem Besen. "Und telefoniert haben Sie auch noch", schimpft einer der Polizisten bei der Kontrolle. "Die Verstöße kosten einen Beutel Süßigkeiten."