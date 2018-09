Nürnberg - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat es angekündigt: Die Polizei im Freistaat soll verstärkt ein Auge auf Verkehrssünder mit Handy am Steuer haben. Auch außerhalb von Schwerpunktkontrollen solle konsequenter darauf geachtet werden, kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in Nürnberg an.