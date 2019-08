Prien am Chiemsee - Einen Plünderer von Opferstöcken hat die Polizei im oberbayerischen Prien am Chiemsee erwischt. Er hatte nach Angaben eines Sprechers vom Mittwoch mehrere Hundert Euro Bargeld bei sich. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 33-Jährige am Montag mehrere Opferstöcke in Kirchen in der Region geplündert hatte.