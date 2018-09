Boateng entschuldigt sich bei Fans und Mannschaft

Dass dieser Abend in Boatengs Geburtsstadt Berlin nicht sein bester war (AZ-Note 5), war auch ihm selbst klar. deshalb entschuldigte er sich noch in der Nacht über seine Social-Media-Kanäle öffentlich bei den Fans. "Sorry an die Mannschaft und die Fans. Nächstes Mal werden wir besser sein und gewinnen", schrieb der 30-Jährige. Die Reaktionen unter dem Post dürften dem Abwehrmann, der zuletzt zwei Mal nicht zum Einsatz gekommen war, Mut machen. Ein Großteil der Fans sprach ihm gut zu, nach dem Motto: "Jeder hat mal einen schlechten Tag".