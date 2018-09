Halten Sie es für möglich, dass die Fans irgendwann sagen: Es ist zu viel Kommerz, wir gehen nicht mehr ins Stadion?

In England ist die Kommerzialisierung sicher noch weiter vorangeschritten als hier – und die Stadien sind trotzdem voll. Durch die Kommerzialisierung nimmt eben auch die Qualität der Spieler zu. Diese Entwicklung darf man auch in Deutschland und in der Bundesliga nicht ignorieren, dadurch gewinnt der Fußball auch an Attraktivität. Man muss einen guten Mittelweg finden und das, was all die Fans ins Stadion bringt, bewahren. Wir haben in Deutschland den besten Zuschauerschnitt in Europa. Das kommt auch nicht von ungefähr.