Das bayerische Selbstverständnis können die Münchner am Mittwochabend gut gebrauchen: Trotz des souveränen 5:0-Sieges im Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas erwartet die Bayern in Istanbul ein echter Hexenkessel (Anpfiff um 18 Uhr, ab ca. 17:30 Uhr im AZ-Liveticker). Angst hat Wagner aber keinesfalls: "Überhaupt nicht. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als in so einem Hexenkessel zu spielen. Ich hoffe, es wird richtig laut und die türkischen Fans geben Vollgas. Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf,"

Alle News zum FC Bayern finden Sie hier