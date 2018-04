Fahrlässige Tötung Neuer Prozess um tödliche Raserei in Rosenheim

Der 25 Jahre alte Hauptangeklagte - der Mann aus Ulm - war am Abend des 20. November 2016 in einer Kurve mit einem Auto zusammengestoßen, in dem drei junge Frauen saßen. Eine 21-Jährige am Steuer des Wagens starb am Unfallort, eine 15-Jährige im Krankenhaus. Deren damals 19-jährige Schwester überlebte schwer verletzt. Auch die Beifahrerin des Unfallfahrers erlitt schwere Verletzungen.