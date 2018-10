Trotz Wahl-Niederlage CSU-Fraktion will Söder als Ministerpräsident behalten

München - Nach dem Parteivorstand nominierte ihn am Dienstag auch die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag. Einstimmig kürten die Abgeordneten den 51-Jährigen am Dienstag in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl per Handzeichen. Dies galt als rein formeller Akt, da viele der Mitglieder der deutlich geschrumpften Fraktion bereits am Montag im CSU-Vorstand für Söder votiert hatten.