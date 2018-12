München - Nach dann 17 Jahren an der Spitze will sich der 65-Jährige Ende 2019 in den Ruhestand verabschieden. Das teilte der Flughafen am Freitag mit. Kerkloh hatte die Leitung des zweitgrößten Drehkreuzes in Deutschland im Jahr 2002 übernommen. "Er wird in zwölf Monaten ein bestens bestelltes Haus hinterlassen", sagte der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, Albert Füracker.