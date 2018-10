Bayern Mundel wird neue Intendantin der Münchner Kammerspiele

München (dpa/lby) - Jetzt steht es endgültig fest: Die Theaterregisseurin Barbara Mundel wird ab der Spielzeit 2020/2021 Intendantin der Münchner Kammerspiele. Das beschloss der Stadtrat in München am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung und folgte damit einer bereits seit längerem bekannten Empfehlung des städtischen Kulturreferats. Erstmals steht damit eine Frau an der Spitze des renommierten Hauses. Die 59-Jährige ist derzeit noch Dramaturgin des Musik- und Kulturfestivals Ruhrtriennale. Münchens Kulturreferent Hans-Georg Küppers (SPD) nannte Mundel eine erfahrene und renommierte Theatermacherin. "Sie wird für ein zukunftsgerichtetes Sprechtheater stehen, das mit einem starken Ensemble die Tradition der Kammerspiele als literarisches Theater weiterentwickeln wird."