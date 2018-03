Es geht am Dienstag vor dem Landgericht München I um einen Brand in einem großen Mietshaus in München im November 2016. Ein 43-Jähriger ist angeklagt, das Feuer gelegt zu haben, das die Familie der 36-Jährigen das Leben gekostet hat. Die Anklage lautet auf Mord in drei tateinheitlichen Fällen. Die Frau selbst hatte sich zu dem Tatpunkt bei ihren Angehörigen in Bulgarien aufgehalten, war schwanger. Auch jetzt lebt sie wieder in Bulgarien. Um als Zeugin auszusagen, ist sie zurück nach Deutschland gekommen.