Seit seiner Festnahme im November 2017 ist der 43-Jährige in einer psychiatrischen Klinik in München untergebracht. Er soll an paranoider Schizophrenie leiden. Neben dem Mord an seinem Vater wird dem Beschuldigten außerdem vorgeworfen, nach der Tat im oberbayerischen Hohenbrunn (Landkreis München) seiner Mutter in einer Rangelei das Handgelenk gebrochen zu haben.