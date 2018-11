Damals hatte die zuständige Kammer entschieden, die bayerische Mietpreisbremse sei aus ihrer Sicht in München nichtig. Das bayerische Justizministerium betonte am Mittwoch auf Anfrage, dass - unabhängig und losgelöst vom Einzelfall - die Mietpreisbremse in Bayern gilt. "Das ist der Rechtszustand", betonte ein Sprecher des Ministeriums. Denn Urteile in Zivilprozessen wie das vom Dezember entfalteten eine Rechtswirkung ausschließlich für das Verhältnis zwischen Kläger und Beklagtem.