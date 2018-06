Prozess in Ansbach Messerattacke auf Schwangere: Angeklagter keine Erinnerung

Ansbach - Er soll seine schwangere Verlobte mit einem Messer attackiert haben - zum Prozessauftakt am Montag in Ansbach hüllte sich der angeklagte Mann allerdings in Schweigen. Über seinen Anwalt ließ der als Flüchtling nach Deutschland gekommene Äthiopier lediglich erklären, er könne sich zwar an einen Streit mit seiner Verlobten erinnern, nicht aber an die Tat selbst.