Nürnberg - Mit einem Messer hat ein Mann drei Menschen in Nürnberg verletzt, darunter ein zehn Jahre altes Kind. Anwohner hatten in der Nacht zu Sonntag die Polizei über einen lautstarken Streit informiert, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten entdeckten im Treppenhaus des Gebäudes Blutspuren.