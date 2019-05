Lufthansa-Flugverbindung München-Rostock offiziell eröffnet

München/Laage - Mit dem Abflug einer Lufthansa-Maschine vom Typ CRJ900 ist die Geschäftsreiseverbindung zwischen Rostock-Laage und München am Mittwoch offiziell eröffnet worden. "Mit der Weiterführung dieser wichtigen Flugverbindung ist die Anbindung Mecklenburg-Vorpommerns an die Welt wieder hergestellt", sagte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. Die Wirtschaft benötige die Verbindung ebenso wie touristische Reisende, die über das Drehkreuz in München viele Ziele in Europa und der ganzen Welt erreichen. Zehn Mal die Woche will die Lufthansa das Flugzeug mit 90 Plätzen auf der Strecke einsetzen.