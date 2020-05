"Mit einem Hinausschieben des Starts und vielen englischen Wochen am Stück wäre vielleicht sogar die Zulassung von einigen Fans in den Stadien möglich gewesen", sagt Breitner in der AZ und erklärt seine Gedanken folgendermaßen: "Wenn in ein paar Wochen sukzessive die Grenzen wieder geöffnet werden und wir - natürlich unter Beachtung der Hygiene-Maßnahmen - ab nächster Woche in Bayern wieder in den Biergärten sitzen, hätte man auch eine Fußball-ähnlichere Situation in den Stadien schaffen können. Mit einigen Tausend Zuschauern, die im vorgeschriebenen Abstand zueinander sitzen. Zum Vergleich: Selbst wenn im Flugzeug der Mittelplatz frei bliebe, wäre der Abstand doch auch viel geringer, auch zum Vorder- und Hintermann."