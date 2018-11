Der Lastwagenfahrer fuhr Polizeiangaben zufolge am frühen Mittwochmorgen bei Teilheim auf einen anderen Lkw auf und wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn zwar befreien, er starb aber noch am Unfallort. Seine Identität war zunächst unbekannt. Der Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt. Die Unfallursdache ist noch nicht geklärt.