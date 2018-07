Bayern Wirbel um Bericht: Kiechle prüft rechtliche Schritte

Söder nahm sein Kabinettsmitglied unterdessen in Schutz. Kiechle habe alle Fragen beantwortet, sagte er am Freitag am Rande eines Termins einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge. "Ich habe keine Zweifel an der Darstellung", zitierte ihn die Zeitung. Selbstverständlich bleibe sie im Kabinett, habe Söder bekräftigt.