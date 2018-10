Der 23-jährige Süle ist sowohl bei den Bayern als auch bei Bundestrainer Joachim Löw in Zukunft als zentrale Abwehrfigur eingeplant – womöglich sogar schon in der Gegenwart. Denn Jérôme Boateng, der aktuell alles andere als fit wirkt, muss um seinen Platz bangen. Von der Nationalmannschaft reiste der 30-Jährige wegen muskulärer Probleme ab, für das Spiel am Samstag soll er aber zur Verfügung stehen. Ob es für die Startformation reicht?

Kimmich darf beim FC Bayern nicht ins Mittelfeld

Diese Gedanken muss sich Joshua Kimmich (23), der Junior-Chef der Nationalmannschaft nicht machen. Bei Bayern ist der Allrounder als Rechtsverteidiger gesetzt, im Nationalteam im Mittelfeldzentrum. Der Engpass auf der defensiven Außenbahn sorgt dafür, dass er bei Bayern wohl weiter als Verteidiger agiert. "Es besteht keine Notwendigkeit, zu wechseln", stellte Trainer Niko Kovac klar.

Offensive: Gönnt Kovac Thomas Müller eine Pause?

In der Offensive: Größter Verlierer bei den Niederlagen in der Nations League war Thomas Müller. Gegen die Niederlande vergab der Stürmer eine Großchance, gegen Weltmeister Frankreich hockte er 88 Minuten auf der Bank. "Ich habe mit dem Trainer ein absolut gutes Verhältnis", sagte Müller der "Bild" und ergänzte: "Ich glaube, er weiß um meine Wichtigkeit. Das betont er auch intern in der Mannschaft, auch, weil ich immer versuche, meine Mitspieler zu pushen."

Es ist eine spannende Frage, ob Kovac genau wie der Bundestrainer dem schwächelnden Müller eine Pause gibt. James Rodríguez, Leon Goretzka und Serge Gnabry sind Alternativen im offensiven Mittelfeld. Gnabry (23) gefiel gegen Frankreich als Sturmspitze, er kann aber auch aus der Tiefe kommen und auf den Flügelpositionen anstelle der Routiniers Robben und Ribéry spielen. Goretzka (23) verpasste die Länderspiele wegen einer Muskelverhärtung, ist aber wieder fit. Wie viel Bayern-Umbruch gibt es Samstag in Wolfsburg zu sehen?

Hummels: "Werden behandelt wie Vollamateure"