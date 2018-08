Mathe Problemfach Nummer 1 Bedenkliche Entwicklung: Immer mehr Nachhilfeschüler in Bayern

Wie viele Schülerinnen und Schüler in Bayern vergangenes Schuljahr Nachhilfe genommen haben, lässt sich kaum feststellen. Zu viele Nachhilfeinstitute kämpfen um das lukrative Geschäft mit guten Noten. Allein Studienkreis hat in Bayern rund hundert Schulen, etwa 10.000 Kinder und Jugendliche lernen dort. Schülerhilfe bietet in 141 Schulen in Bayern Nachhilfe an, davon befinden sich 14 in München. "Es ist ohnehin schwer, belastbare Zahlen rund um die Nachhilfe zu erhalten", sagt Marion Steinbach vom Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen.