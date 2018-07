Forderung für BMW und Audi IG Metall fürchtet Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern

Schlüsseltechnologien der Zukunft in Händen der Autoindustrie

Die deutschen Autokonzerne kaufen die Zellen heute bei Chemiekonzernen in Asien und bauen sie dann selbst zu Batterien für ihre E-Autos zusammen. BMW will Zellen in Milliardenhöhe auch bei dem chinesischen Hersteller Catl kaufen, der dafür ein Werk in Europa baut - Thüringen ist als Standort im Gespräch. Wechsler sagte: "Ich fände es gut, wenn in Thüringen eine Fabrik entsteht von einem chinesischen Hersteller." Aber Produzenten könnten eines Tages sagen, sie lieferten keine einzelnen Zellen mehr, sondern nur noch fertige Batterien: "Das ist unsere Angst!" Die Autoindustrie müsse "die Schlüsseltechnologien der Zukunft selbst produzieren".