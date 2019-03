Am Samstag Hochwasser in Teilen Niederbayerns

Passau - Vor allem Teile Passaus seien von Überschwemmungen betroffen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. "Die Pegel steigen dort massiv an", sagte ein Sprecher. Der Hochwassernachrichtendienst meldete am Morgen die zweithöchste Meldestufe drei von vier an der Ilz bei steigender Tendenz.