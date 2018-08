Kitzingen - Keine Überraschung: Kitzingen war auch am bisher heißesten Tag dieses Sommers in Deutschland in Bayern der wärmste Ort. 39 Grad wurden am Dienstag in der Stadt am Main gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte. Im bundesweiten Vergleich lag Kitzingen auf Platz 2 - hinter Bernburg in Sachsen-Anhalt mit 39,5 Grad. Auch Regensburg war weit vorn. Dort wurden 38,2 Grad gemessen.