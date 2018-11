Bayern Göring-Eckardt: Rücktritt von Seehofer als Innenminister

CSU-Chef und Innenminister Seehofer hatte am Sonntagabend angekündigt, im kommenden Jahr seine beiden Spitzenämter abgeben zu wollen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen von Beratungen der engsten Parteispitze erfuhr. Ein neuer Parteichef soll auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Einen konkreten Zeitpunkt, an dem er das Ministeramt abgeben will, ließ Seehofer noch offen. Er habe deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben wolle.