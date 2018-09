Debatte wegen Eigentümerwechsel Gewerkschaft kritisiert Verkauf von Münchner Paketposthalle

München - "Die Interessen der Belegschaft und der Kunden sind kurzfristigen Profitinteressen geopfert worden", sagte der unter anderem für die Post zuständige Verdi-Fachbereichsleiter, David Merck, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Areal in München seien knapp 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, ein Großteil in Teilzeit. "Für viele von denen ist es nicht lukrativ, die langen Wege zu einem neuen Standort zurückzulegen", sagte Merck.