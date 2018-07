Gewebe und Amputationen aus Praxis Fremde Körperteile mitverbrannt? Ermittlungen eingestellt

Regensburg - Die Ermittlungen sind unter anderem mangels Beweisen und wegen zu geringer Schuld eingestellt worden: Mitarbeiter des Krematoriums in Regensburg sollen bei Feuerbestattungen auch Körperteile anderer Menschen mitverbrannt haben. Seit August 2016 wurde gegen mehrere Mitarbeiter einer pathologischen Gemeinschaftspraxis und des städtischen Krematoriums Regensburg ermittelt - nun nict mehr, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Regensburg sagte.