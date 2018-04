Kleinkind in Klinik Todesdrama beim Maibaum-Aufstellen: Frau (29) erschlagen

BMW Open Tennis-Turnier in München: Wildcard-Starter jubeln - Mayer geht "Luft aus"

Drei Auftritte, zwei Siege: Zum Start in das Tennisturnier von München haben zwei deutsche Wildcard-Starter gejubelt. Routinier Mayer dagegen gab bei seinem letzten Auftritt den Sieg aus der Hand. Am Dienstag greifen gleich sieben Deutsche in das Geschehen ein.