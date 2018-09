Schaden liegt im im sechsstelligen Bereich

Am späten Abend mussten nur noch einzelne Glutnester gelöscht werden, wie der Polizeisprecher sagte. Diese Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden am Freitag an. Wann die Bewohner in das Haus zurück können, war noch unklar. Sie wurden vorübergehend in mehreren Hotels im Coburger Stadtgebiet untergebracht.