Prozess in München Ex-Frau mit Auto attackiert: Siebeneinhalb Jahre Haft

München - Der vorsitzende Richter am Landgericht München II sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die 40-Jährige zwei Jahre nach der Scheidung aus Eifersucht töten wollte. Das Gericht kam zur Überzeugung, dass der Rumäne die Tat geplant und seine geschiedene Frau im Juni 2017 in Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) heimtückisch von hinten angegriffen hatte.