Dinkelsbühl - Im mittelfränkischen Dinkelsbühl ist der Mangel an Oberbürgermeisterkandidaten so groß, dass die Opposition nun mit Annoncen sucht. "Kandidieren Sie jetzt für die Kommunalwahl im März 2020", heißt es in einer Anzeige, die SPD, Grüne und eine Gruppe von Bürgern am Samstag in der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichte. Das Interessenbündnis wirbt auch auf einer eigenen Webseite im Internet: "zusammenfuerdkb.de".