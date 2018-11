Spraydose ins Feuer geworfen Drei Verletzte nach Verpuffung an Lagerfeuer

Tapfheim - Weil jemand eine Spraydose in ein Lagerfeuer in Tapfheim im Landkreis Donau-Ries geworfen hat, sind drei Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Eine 15-jährige Frau und ein 24 Jahre alter Mann erlitten Verbrennungen an der Haut, vor allem im Gesicht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Ein 26-Jähriger erlitt leichte Brandverletzungen am Hals.