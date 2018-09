Dialog zur Landtagswahl in Bayern abgeordnetenwatch.de: Fragen Sie Ihren Direktkandidaten

München, Berlin - Mehr als 1.000 Politikerinnen und Politiker bewerben sich als Direktkandidaten bei der Landtagswahl in Bayern, die am 14. Oktober stattfindet. Wie schon bei vergangenen Wahlen kooperiert die Abendzeitung auch diesmal wieder mit dem Portal abgeordnetenwatch.de. Dabei handelt es sich um eine Dialog-Plattform, über die Wählerinnnen und Wähler direkt in Kontakt treten können mit den Kandidatinnen und Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen - und dabei ihre Fragen stellen (Übersicht: die München-Kandidaten). Der so entstehende Dialog wird von den abgeordnetenwatch-Mitarbeitern rund um die Uhr moderiert, sodass etwa beleidigende oder diskriminierende Äußerungen oder unbelegte Behauptungen gar nicht erst freigeschaltet werden. Die Fragen und Antworten sind öffentlich einsehbar. Zudem lassen sich im Angebot auch die Profile aller Direktkandidatinnen und Kandidaten nachlesen.