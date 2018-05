Der Mann hatte in seinem Geschäft in Lippstadt einen Mann wiedererkannt, der zuvor bei der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" als einer der Täter des Überfalls in Unterfranken gesucht wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein weiterer Mann ging der Polizei nach einem ähnlichen Überfall im hessischen Bad Homburg ins Netz.