"Kein Grund zur Hektik" Markus Söder: Dritte Startbahn am Münchner Flughafen wird kommen

"Wir stehen zur dritten Startbahn und zu einer weiteren Entwicklung des Münchner Flughafens. Und wir wollen die Startbahn auch bauen - aber dann, wenn es nötig ist", sagte Söder. Die Startbahn solle 2025 fertig sein, ab diesem Zeitpunkt werde sie nach allen Prognosen gebraucht. "Dazu müsste aber frühestens 2021 mit dem Bauen begonnen werden", erklärte Söder, der derzeit auch Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft ist. "Deswegen macht es wenig Sinn, in diesem Jahr eine überhastete Entscheidung zu treffen - erst recht nicht durch einen neuen Bürgerentscheid in München." Der Flughafen liege ja nicht einmal auf Münchner Gebiet. Die Stadt habe also nur eine juristische Bindung an den Flughafen. "Es macht deshalb auch wenig Sinn, das nur über einen Bürgerentscheid in München zu machen."