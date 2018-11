Bayern Bundespolizei Rosenheim: Jeder dritte Migrant kommt per Bus

Rosenheim (dpa/lby) - Jeder dritte Migrant kommt laut Bundespolizei in Rosenheim per Bus nach Deutschland. Mehr als 30 Prozent der Migranten, die zwischen Chiemsee und Zugspitze illegal einzureisen versuchten, würden in internationalen Reisebussen abgefangen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.