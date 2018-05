Gegen-Demo angekündigt Blick hinter die Kulissen im Transitzentrum Manching

Anschließend (13.00 Uhr) will der Caritasverband in einer eigenen Pressekonferenz über die Situation in dem Zentrum informieren. Die Caritas bietet dort Sozialberatung an und kritisiert die geplanten sogenannten Ankerzentren. Die Unterbringung sei nur auf Abschiebung ausgerichtet, es gebe keine Chance auf Integration.