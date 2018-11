Neue Studie Bayerns Bürger am wenigsten überschuldet

München - Mit 7,42 Prozent lag die Quote in 2018 dort in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, wie aus einer Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Neuss hervorgeht. 0,8 Millionen Menschen gelten demnach im Freistaat als überschuldet. Bayern führt die Liste mit der geringsten Verschuldung seit Jahren an, gefolgt von Baden-Württemberg, das eine Überschuldungsquote von 8,31 Prozent im laufenden Jahr aufweist.