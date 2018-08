Zu ihren Zielen beim FC Bayern sagte die deutsche Nationalspielerin: "Letzte Saison waren wir im Pokalfinale nah dran und in der kommenden Saison wollen wir nun unbedingt Titel holen. In der Liga kommen wir dem Ziel immer näher, ganz oben zu stehen. International wollen wir auf jeden Fall den Anschluss an die Topmannschaften Europas finden und in der Champions League einfach so weit wie möglich kommen."