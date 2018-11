Tacherting - Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 20.55 Uhr auf der TS 24 zwischen Tacherting und Emertsham in einem Waldstück. Ein betrunkener BMW-Fahrer kam in einer leichten langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Erdwall, der sich wie eine Sprungschanze verhielt. In drei Metern Höhe traf das Auto zwei massive Tannen, dabei brach ein Gipfel ab.