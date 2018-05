Altenstadt an der Waldnaab - Eine Frau im Kofferraum eines Autos hat in der Oberpfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin beobachtete, wie die 30-Jährige in das Heck des Wagens stieg und alarmierte die Beamten. Weil diese ein Verbrechen nicht ausschließen konnten, verfolgten sie das Auto nach Angaben vom Mittwoch mit mehreren Streifen auf der Autobahn 93 und stoppten es in Altenstadt an der Waldnaab (Landkreis Neustadt an der Waldnaab).